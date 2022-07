Sainz fez a sua melhor volta na última tentativa da terceira fase de qualificação, rodando em 1.40,983 minutos, batendo o holandês Max Verstappen (Red Bull), que foi segundo, por 0,072 segundos. O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) foi o terceiro, a 0,315 segundos do seu companheiro de equipa.

A sessão ficou marcada pela chuva, que obrigou os pilotos a montar pneus intermédios.

Na Q3, a pista começou a secar e os tempos foram melhorando, com Verstappen, atual campeão, a cotar-se como o mais rápido após as primeiras tentativas.

No entanto, nos últimos segundos, Carlos Sainz bateu o tempo do piloto da Red Bull, que vinha atrás do espanhol e com possibilidade de melhorar o seu tempo.

Contudo, uma situação de bandeiras amarelas no segundo de três setores do circuito britânico de Silverstone impediu Verstappen de bater Sainz, que ficou surpreendido pelo primeiro lugar.

“Fiz a ‘pole’? Como foi possível?”, questionou Sainz pela rádio, depois de receber a notícia pelos engenheiros.

Carlos Sainz é o segundo piloto espanhol a conseguir uma ‘pole position’ no Mundial de Fórmula 1, depois de Fernando Alonso (Alpine), que hoje foi o sétimo mais rápido.

Depois da ‘pole position’, o piloto espanhol aponta agora à primeira vitória da carreira.

“Acho que sim. Temos um bom ritmo e acho que corrigimos alguns problemas. O Max [Verstappen] vai colocar muita pressão, mas vamos ver o que conseguimos fazer”, sublinhou o piloto da Ferrari.

Sainz foi o 104.º piloto diferente a conquistar uma ‘pole position’ na Fórmula 1, o 34.º da Ferrari, que tem agora 272 ‘poles’ no seu historial.

O mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) foi o quarto, a 0,633 segundos de Sainz, com o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) em quinto, a 1,012 segundos, na frente do seu compatriota Lando Norris (McLaren) e de Alonso. O britânico George Russell (Mercedes) foi o oitavo, seguido do chinês Zhou Guanyu (Alfa Romeo) e do canadiano Nicholas Latifi (Williams), que nunca tinha conseguido chegar à fase final da qualificação.

O GP da Grã-Bretanha é a 10.ª prova da temporada.

Max Verstappen chega a esta jornada na frente do campeonato, com 175 pontos.