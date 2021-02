O site Motorsport indica que Portugal vai ficar com o "slot" que estava por preencher, a 2 de maio. A notícia deverá ser formalizada pela Federação Internacional do Automóvel (FIA) esta quinta-feira.

A evolução da pandemia em Portugal, com a escalada de casos desde o início do ano, terá levantado nas últimas semanas dúvidas sobre se a corrida poderia ocorrer no país.

Em declarações à Agência Lusa, Ni Amorim, presidente da Federação Portuguesa de Automobismo e Karting (FPAK), adiantou que o prazo para uma tomada de decisão em relação à possibilidade de haver prova, prevista para o início de maio, "foi prorrogado para meados de fevereiro".

Em 12 de janeiro de 2021, o sítio oficial da Fórmula 1 na Internet iniciou um processo de pré-venda de bilhetes para o Grande Prémio de Portugal, sem confirmar a prova, no mesmo dia em que a organização do Mundial reviu o calendário.

O campeonato, que vai arrancar uma semana depois do previsto, no Bahrain, em 28 de março, deixa em aberto a data da terceira corrida do ano, em 02 de maio, sendo que a página oficial na Internet, na secção para venda de bilhetes, aceita registos de interesse em bilhetes para o Grande Prémio de Portugal de 2021, ressalvando que está sujeito a confirmação.

Em 2020, a Fórmula 1 regressou a Portugal pela 17.ª vez, após 24 anos e pela primeira vez no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, após as alterações ao calendário motivadas pela pandemia de covid-19.