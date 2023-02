A França iniciou a defesa do título do torneio das Seis Nações com um triunfo em Itália, por 29-24, e somou o ponto de bónus ofensivo, mas não se livrou de um valente susto, em Roma.

Com três ensaios em 26 minutos, os ‘bleus’ pareciam encaminhados para um triunfo tranquilo no Estádio Olímpico de Roma, uma semana antes da provavelmente decisiva visita à Irlanda. No entanto, permitiram a recuperação dos ‘azzurri’ e foram ‘salvos’ por um último ensaio, de Matthieu Jalibert, aos 66 minutos, que valeu ainda a bonificação ofensiva. Thibaud Flament (04), Thomas Ramos (18) e Ethan Dumortier (26) deram aos visitantes uma vantagem de 19-6, mas um ensaio de Ange Capuozzo (31), outro de penalidade (50) e o pé certeiro de Tommaso Allan (quatro penalidades e uma transformação) colocaram mesmo a Itália em vantagem (24-22), aos 61 minutos. Valeu à equipa orientada por Fabien Galthié o toque de meta de Jalibert, que lhe permite viajar para o jogo em Dublin, no sábado, em igualdade pontual com os irlandeses e a Escócia. Concluída a primeira jornada do torneio das Seis Nações, Irlanda, Escócia e França lideram a classificação, com cinco pontos, seguidos de Itália (1), Inglaterra (1) e País de Gales (zero). Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram