Clément Turpin, de 37 anos e internacional desde 2010, vai arbitrar pela segunda vez a seleção holandesa, depois de ter estado na vitória no Cazaquistão (2-1), na qualificação para o Euro2016, e pela terceira vez a inglesa, que dirigiu nos triunfos caseiros frente à Eslováquia (2-1), de apuramento para o Mundial2018, e à Suíça (1-0), em setembro de 2018.

Holanda e Inglaterra disputam na quinta-feira, a partir das 19:45, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, a segunda meia-final da Liga das Nações, um dia depois de Portugal e Suíça se defrontarem no Estádio do Dragão, no Porto.