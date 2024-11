O tenista português Francisco Cabral, ao lado do francês Théo Arribage, qualificou-se hoje para a final de pares do torneio de Rovereto, prova italiana do circuito Challenger, ao vencer os alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner.

Cabral, 82.º classificado do ranking mundial de pares, e Arribage, 66.º da hierarquia, impuseram-se nas meias-finais a Schnaitter (80.º) e Wallner (81.º), por 7-6 (8-6), 3-6 e 10-7, após uma hora e 49 minutos de confronto no ‘court’ em piso duro. Na final do torneio italiano do circuito secundário, marcada para sábado, Cabral e Arribage, segundos cabeças de série, vão defrontar a dupla indiana composta por Sriram Balaji (número 75 mundial no ranking de pares) e Rithvik Bollipalli (75), primeiros pré-designados. A dupla luso-francesa continua a conseguir bom resultados, depois de, nos dois anteriores torneios que disputou, ambos do circuito Challenger, ter caído nas meias-finais em Valência (Espanha) e vencido em Braga.