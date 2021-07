“Venho com uma vontade enorme de ajudar o clube a atingir os seus objetivos. O fator que mais teve influência na minha mudança foi a ideia e modelo de jogo, potenciando ao máximo as qualidades de cada jogador”, sublinhou o jogador, em declarações citadas no site ‘estorilista’.

Francisco Geraldes representou na última época o Rio Ave, no qual participou em 38 jogos e apontou um golo, detendo ainda no seu currículo passagens pelo AEK, Eintracht Frankfurt, Moreirense e Sporting, onde efetuou a sua formação futebolística.

Aos 26 anos, o médio luso junta-se ao plantel do campeão da última edição da II Liga sob a orientação do técnico Bruno Pinheiro, que já garantiu também os seguintes reforços: David Bruno (Astra Giurgiu), Racine Coly (Amiens), Lucas Áfrico (Marítimo), Simão Júnior (Cova da Piedade) e Leonardo Ruiz (Sporting).