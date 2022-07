Trincão, de 22 anos, fez grande parte da sua formação no Sporting de Braga, clube onde se destacou na temporada 2019/20 na equipa principal, com 40 jogos disputados, anotando nove golos e 11 assistências nas diferentes competições.

As boas exibições levaram os espanhóis do FC Barcelona a investirem 31 milhões de euros na contratação do internacional português, que na época 2020/21 realizou 42 jogos pela equipa catalã, conseguindo três golos e duas assistências.

No entanto, na época 2021/22, o avançado não entrou nos planos dos ‘blaugrana’ e acabou por ser emprestado aos ingleses do Wolverhampton, treinados por Bruno Lage e com vários jogadores lusos no plantel, tendo sido opção em 30 partidas, com três golos e uma assistência.

Depois de duas épocas fora de Portugal, Trincão, que na formação passou também por Vianense, FC Porto e Palmeiras FC (de Braga), regressa ao país para representar os ‘leões’, reencontrando o treinador Rúben Amorim, que já trabalhou com o avançado no Sporting de Braga.

Trincão é o quinto reforço do Sporting para a nova época, depois do guarda-redes uruguaio Franco Israel, do defesa neerlandês Jeremiah St. Juste, do médio japonês Morita e do extremo Rochinha.