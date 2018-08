O futebolista Paulinho sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito na receção ao Newcastle, na quarta-feira, e vai parar durante três semanas, revelou hoje fonte do Sporting de Braga à agência Lusa.

O avançado lesionou-se por volta do quarto de hora do jogo que os minhotos venceram por 4-0 e abandonou o encontro pouco depois visivelmente queixoso, tendo hoje o clube confirmado que Paulinho tem uma lesão ligamentar da sindesmose.

Se a previsão de paragem de três semanas se confirmar, o ponta de lança, que esteve em evidência na pré-época com vários golos marcados, falha quatro jogos: a terceira pré-eliminatória da Liga Europa, com os ucranianos do Zorya Luhansk, e as duas primeiras jornadas da I Liga (Nacional, em casa, e Santa Clara, fora).