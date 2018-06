Os leões venceram o Benfica, nas grandes penalidades, por 2-0.

O Sporting sagrou-se hoje tricampeão nacional de futsal, ao bater o Benfica no quinto e último jogo da final no desempate por penáltis (2-0), depois de 3-3 no final do prolongamento.

Raul Campos (22) e Fernandinho (29) colocaram o Benfica a vencer por 2-0 na segunda parte, mas os 'leões' recuperaram e conseguiram levar a decisão para o tempo extra, com golos de Pany Varela (31) e de Fortino (37). No prolongamento, Fernandinho 'bisou' (44), o mesmo sucedendo com Fortino (47), pelo que a final teve de ser decidida nos penáltis.

Nos pontapés decisivos, levou a melhor o Sporting, que marcou por Fortino e Diogo, tendo Deives e Bruno Coelho falhado para os 'encarnados'.

Este é o 15.º título do Sporting na modalidade, o terceiro consecutivo, enquanto o Benfica tem sete, o último dos quais em 2014/2015.