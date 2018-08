O futebolista internacional português Gelson Martins, que reforçou o Atlético de Madrid depois de ter rescindido unilateralmente com o Sporting, integra o grupo de 21 jogadores dos "colchoneros" para estágio em Itália.

Gelson Martins é um dos nove jogadores que rescindiram com o Sporting alegando justa causa, após os incidentes em que um grupo de adeptos agrediu jogadores na Academia de Alcochete, em 15 de maio.

O jogador foi apresentado em 31 de julho como jogador do Atlético de Madrid e o Sporting fez uma participação à FIFA, com pedido indemnizatório e aplicação de sanções desportivas.

O Atlético Madrid, treinado pelo argentino Diego Simeone, vai fazer um estágio em Bruneck, Itália, para continuar a preparar a nova época, a qual terá início para os ‘colchoneros’ com a Supertaça Europeia, diante do Real Madrid, em 15 de agosto.

No grupo que segue para Itália, Simeone não conta ainda com os campeões mundiais Lucas Hernandez ou Griezmann, mas sim com o médio Lemar, também campeão com a França.

Os uruguaios Diego Godín e Giménez, o brasileiro Filipe Luís ou o espanhol Diego Costa, que também estiveram presentes no Mundial, são outras ‘baixas’ de peso no estágio em Bruneck.