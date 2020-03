De acordo com o jornal francês L'Équipe, o extremo português Gelson Martins, antigo jogador de Sporting e Atlético Madrid, foi suspenso por seis meses na sequência de dois empurrões dados a um árbitro.

Em causa está a reação de Gelson a um cartão vermelho direto, recebido na derrota por 3-1 da sua equipa em Nimes, em jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga francesa. Depois de ter visto o seu colega de equipa Bakayoko ser expulso, o jogador português empurrou o árbitro Mikael Lesage e foi também expulso. Depois da expulsão, Gelson voltou a empurrar o juiz da partida.

Recorde-se que Gelson já tinha sido suspenso preventivamente pela liga francesa na sequência do referido lance, no passado mês de fevereiro, sendo que, uma vez que o castigo tem efeitos retroativos, o jogador português poderá voltar aos relvados em agosto (uma vez que já cumpriu um dos meses de castigo desde que foi preventivamente suspenso).

Ainda de acordo com o jornal desportivo francês, esta decisão já era esperada pelos dirigentes do clube monegasco. Contudo, em comunicado oficial que reagiu à decisão, o Monaco considerou a pena de seis meses "muito pesada" e, apesar de "condenar o comportamento injustificável do jogador", lamenta "a excessiva extensão da suspensão para um jogador que numa cumpriu uma sanção disciplinar em mais de 200 jogos ao mais alto nível".

O extremo português chegou ao Principado em janeiro do ano passado, por empréstimo do Atlético de Madrid, que o tinha contratado ao Sporting por 22,5 milhões de euros no verão anterior. Depois de meia época em Madrid (12 jogos e um golo), foi emprestado aos monegascos onde marcou quatro golos em 17 jogos, números que convenceram o Monaco a desembolsar 30 milhões de euros pela sua contratação neste verão.

Internacional português em 21 ocasioões, Gelson realizou 23 jogos e apontou quatro golos ao serviço do Monaco durante esta temporada e vê assim a sua época terminada.