A atuar em casa, o Gil Vicente, 13.º posicionado com 22 pontos, procura somar a segunda vitória seguida na competição, enquanto o Nacional, 14.º com 21, vai tentar por fim a uma série ‘negra’ de resultados.

Os madeirenses, que estão apenas um ponto acima da zona de despromoção direta, perderam os últimos cinco jogos disputados na I Liga e não vencem desde o início de fevereiro.

Na primeira volta, o Nacional venceu em casa o Gil Vicente, por 2-1,

O encontro está agendado para as 20:30.

Nesta ronda, o líder Sporting recebe no sábado o Vitória de Guimarães, num jogo em que poderá contar com o avançado Paulinho, de regresso após lesão, e em que o médio Matheus Nunes e o defesa Antunes são baixas certas, por terem testado positivo ao novo coronavírus.

No mesmo dia, o FC Porto joga no Algarve com o Portimonense e, no domingo, o Sporting de Braga recebe o Benfica, no jogo ‘grande’ da jornada.

Programa da 24.ª jornada:

- Sexta-feira, 19 mar:

Gil Vicente — Nacional, 20:30.

- Sábado, 20 mar:

Santa Clara — Tondela, 15:30 (14:30 locais).

Paços de Ferreira — Moreirense, 15:30.

Portimonense — FC Porto, 18:00.

Sporting — Vitória de Guimarães, 20:30.

- Domingo, 21 mar:

Rio Ave — Belenenses SAD, 15:00.

Marítimo — Famalicão, 17:30.

Boavista — Farense, 17:30.

Sporting de Braga — Benfica, 20:00.