Os golos surgiram ainda na primeira parte, primeiro por parte das ‘leoas’, que marcaram através de Maiara Niehues, aos seis minutos, na conversão de uma grande penalidade, tendo as ‘aguias’ respondido aos 17, por Cristina Martín-Prieto.

O empate acaba por servir melhor as aspirações do líder Benfica, que soma agora 41 pontos, mais três do que o Sporting, segundo posicionado, já que, na primeira volta, as ‘encarnadas’ venceram, por 2-0, estando por isso em vantagem num eventual confronto direto.

A jogar em casa, as tetracampeãs nacionais entraram com o ‘pé esquerdo’ no jogo e, aos seis minutos, viram o Sporting adiantar-se no marcador através da grande penalidade convertida por Maiara Niehues, depois de uma má reposição de bola de Lena Pauels, que deixou Catarina Amado ‘nas covas’. A defesa do Benfica bem tentou emendar o erro, mas acabou por derrubar Cláudia Neto.

Apesar do Sporting mostrar um ligeiro domínio na posse de bola, as comandadas de Filipa Patão acabariam por chegar à igualdade, por intermédio de Cristina Martín-Prieto, aos 17 minutos, após assistência de Catarina Amado.

Com as forças equilibradas e a igualdade a manter-se ao intervalo, o Benfica dispôs de duas oportunidades de golo, com o destaque para o remate à trave de Andreia Faria, aos 19 minutos. Já do lado do Sporting, Diana Silva, aos 23, viu Lena Pauels negar-lhe o golo.

Sem alterações ao intervalo, as equipas entraram para a segunda parte novamente a equilibrar forças. Embora o Benfica apresentasse mais velocidade, o Sporting era mais cerebral e não ruiu defensivamente.

As substituições acabaram por, momentaneamente, dar vida ao jogo. Britanny Raphino, aos 71 minutos, depois de ganhar a bola a Carole Costa, arrancou em direção da baliza de Lena Pauels, desperdiçando a oportunidade de recolocar o Sporting na condição de vencedor.

Na resposta, Lúcia Alves, servida por Nycole Raysla, obrigou a guarda-redes Hannah Seabert a defender para canto.