Giorgio Marchetti, número três do órgão que superintende o futebol europeu, vai estar em Oeiras, nos dias 5 e 6 de setembro, onde tem conversa marcada com Pedro Mendonça Pinto.

Os temas em cima da mesa serão, entre outros, o Campeonato da Europa de Futebol de 2020 — pioneiro por ser o primeiro grande torneio de futebol internacional que não terá apenas um ou dois países organizadores. Ao invés, decorrerá em vários países do Velho Continente — e o sucesso da primeira edição da Liga das Nações — cuja final four teve lugar em Portugal.

Enquanto estiver no Oeiras Valley, onde decorre o evento, Marchetti vai também abordar o presente e o futuro das competições de clubes e falar sobre o potencial de crescimento do futebol feminino na Europa.

O Secretário-Geral Adjunto da UEFA junta-se neste certame a nomes como Deco, Christian Karembeu e Louis Saha.

O evento de dois dias decorre em parceria com o Município de Oeiras e com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e conta com o apoio da Liga Portugal e da Totum Sport.

Ao todo, a Soccerex Europe vai 1500 figuras da indústria do futebol.