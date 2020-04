O jogador, segunda base do Cubs de 1965 a 1973, jogou mais duas temporadas pelo San Diego Padres antes de se reformar.

"Perdemos um grande (jogador) hoje, Glenn Beckert. Glenn era meu amigo, meu companheiro de equipa do Cubs. Sentiremos muita falta dele. Os meus pensamentos e orações estão com a família Beckert", disse Ferguson Jenkins no Twitter.

Em 1.320 jogos na carreira, Beckert atingiu .283 de média.

Em 1968, Beckert terminou em nono na votação da Liga Nacional como MVP (Most Valuable Player, jogador mais valioso) e liderou a Major League Baseball naquele ano com 98 corridas.