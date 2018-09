João Carlota, vice-campeão nacional de golfe, venceu a terceira edição da Taça Ibérica PGA de golfe, que se disputou no campo do Guardian Bom Sucesso Golf, em Óbidos, Leiria.

Pela terceira vez, a Taça Ibérica foi vencida por um português, com Carlota a suceder a Tiago Cruz e Hugo Santos, os vencedores dos anos anteriores.

Carlota liderou do primeiro ao último dia e totalizou 205 pancadas, 11 abaixo do Par, com voltas de 66, 70 e 69. O segundo lugar foi para o inglês residente em Espanha Jordan Gibb, a duas pancadas.

Tiago Cruz foi terceiro, com oito abaixo do Par, Miguel Gaspar oitavo, com três abaixo, e Hugo Santos décimo com uma abaixo.