Pedro Figueiredo entregou um cartão com 72 pancadas, igualando o par do campo, tendo efetuado três ‘birdies’ (uma abaixo do par do buraco), um ‘bogey’ (uma acima) e um ‘duplo-bogey’ (duas acima).

O golfista luso, que brilhou na véspera com uma volta fechada com cinco ‘shots’ abaixo do par do campo, segue no 37.º posto, igualado com mais seis jogadores, com um total de 214 pancadas (duas abaixo do par do campo).

Na liderança está o espanhol Victor Pastor, com um agregado de 205 ‘shots’ (11 abaixo do par do campo), seguido por um trio composto pelo compatriota Rocco Taylor, pelo sueco Hugo Townsend e pelo francês Oihan Guillamoudeguy, que levam um total de 207 pancadas (nove abaixo).