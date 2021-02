Numa altura em que o empate parecia estar sentenciado, o jogador 'leonino' surgiu desmarcado na área 'encarnada' e aproveitou uma recarga para fazer o golo e assegurar os três pontos para a sua equipa.

Com esta vitória, o Sporting manteve o comando da prova, com 42 pontos, mais quatro do que o FC Porto, segundo classificado, que hoje venceu 2-0 na receção ao Rio Ave, enquanto o Benfica caiu para quarto nesta ronda, com 33 pontos, os mesmos do Sporting de Braga, que subiu a terceiro, ao golear 4-0 em casa do Moreirense.