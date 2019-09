O tento 'arsenalista' surgiu aos 33 minutos, tendo o triunfo permitido ao Sporting de Braga vencer pela primeira vez na condição de visitante no presente campeonato e interromper uma série de cinco jogos sem vencer para a Liga, depois do triunfo (3-1) na primeira jornada, na receção ao Moreirense.

Com a vitória, o Sporting de Braga ascendeu ao 11.º lugar da prova com oito pontos, os mesmos de Sporting (9.º) e Marítimo (10.º), enquanto o Portimonense é 15.º com cinco.