O guarda-redes titular do Boavista, Helton Leite, vai ficar afastado dos relvados até ao fim da época futebolística 2018/19, devido a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, informou hoje a SAD 'axadrezada'.

Helton Leite lesionou-se ao minuto 89 do jogo com o Santa Clara, no domingo, para a 21.ª jornada da I Liga portuguesa, que o Boavista venceu por 1-0, e sentiu “dores”, mas permaneceu em campo até ao fim e, já hoje, uma ressonância magnética revelou a gravidade da lesão.

O guardião ingressou esta época no Boavista, proveniente do São Caetano, do Brasil, tendo disputado 24 partidas.

Sem Helton Leite, os ‘axadrezados’ podem recorrer ao veterano guarda-redes Bracali, de 31 anos, também contratado esta temporada e com larga experiência do futebol português, que inclui uma passagem pelo FC Porto, ou a Assis Giovanaz.

Fonte boavisteira disse à Lusa que o treino de hoje contou com o guardião titular da equipa B, Fábio Mesquita, que fez a pré-época com a equipa principal.

O boletim clínico do Boavista, 13.º classificado na Liga, indica que o médio Fábio Espinho recupera ainda de uma entorse da tibiotársica esquerda, tem feito treino condicionado.

O defesa central francês Sparagna continua ausente devido a uma rotura meniscal no joelho direito, enquanto o atacante Yusupha Njie, que sofreu uma rotura do mesmo tipo, também no joelho direito, já treina com bola.

Para o jogo no estádio do Desportivo de Chaves, no domingo, com início às 17:30, da 22.ª jornada do campeonato, o Boavista também não poderá contar com o atacante angolano Mateus, punido com um jogo de suspensão por ter visto o quinto cartão amarelo diante do Santa Clara.