Gyökeres, que repete as distinções conseguidas em setembro, outubro/novembro e dezembro, foi eleito pelos treinadores da Liga com 32,59% dos votos, à frente do seu companheiro de equipa Francisco Trincão (16,30%) e do brasileiro Evanilson, avançado do FC Porto (15,56%).

O sueco, de 25 anos, foi igualmente eleito o melhor avançado, com Diogo Costa (FC Porto) a ser o melhor guarda-redes, o sportinguista Gonçalo Inácio a revalidar o galardão de melhor defesa e o bracarense Zalazar a ser eleito o melhor médio.

Rúben Amorim, do Sporting, também ‘bisou’ no prémio de melhor técnico do mês, com 41,48% dos votos, terminando imediatamente à frente do alemão Roger Schmidt (Benfica), com 18,52%, e de Vítor Campelos (Gil Vicente), com 9,63%.