Hamilton, que vencera pela última vez na Arábia Saudita em 05 de dezembro de 2021, relegou para a segunda posição o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), a 1,465 segundos, enquanto britânico Lando Norris (McLaren) foi terceiro, a 6,082 segundos.

Com estes resultados, Verstappen, tricampeão do mundo, alargou a vantagem no comando da classificação de pilotos, tendo agora 245 pontos, mais 84 do que Norris, que é segundo.