O treinador de andebol do Sporting, Hugo Canela, disse hoje que o Benfica parte em vantagem para o duelo na Supertaça, mas sublinha a importância de começar a temporada a erguer um troféu importante.

“O Benfica tem uma vantagem. Fez um investimento em jogadores que jogaram juntos muitos anos, conhecem os métodos do treinador e juntaram-se agora no Benfica”, começou por referir Hugo Canela, enumerando as principais qualidades: “Jogam rápido, tentam fazer muitas transições defesa-ataque e não permitem o contra-ataque”.

Ainda assim, o técnico ‘leonino’ acredita que com uma defesa sólida conseguirá parar o ataque ‘encarnado’ no desafio de domingo, em Braga.

“Eu gosto muito mais da defesa. Quando uma equipa está bem na defesa, não vamos com aquela coisa de ter sofrido e ter de marcar rapidamente”, explicou.

Mesmo reconhecendo que do outro lado vai estar um ‘rival’, o jovem treinador só pensa em vencer e começar bem a temporada.

“É importante conquistar um troféu independentemente de contra quem seja. É um arranque de uma maratona e é sempre bom começar a ganhar. Seria excelente começar já com um título”, declarou.

De seguida, e em jeito de resposta ao treinador das ‘águias’, que na antevisão afirmou que o Benfica ainda não está na máxima força, Hugo Canela frisou que quem entrar no campo dará o máximo, aludindo aos presumíveis indisponíveis.

“Nós vamos estar na nossa máxima força. Porque quem está lá dentro vai ser a nossa máxima força e é isso que me interessa. Gostava de ter todos disponíveis, mas não me parece que vá ser possível. Vamos trabalhar com os que temos que têm muita qualidade. Seremos altamente competitivos”, concluiu.

Benfica e Sporting disputam a Supertaça de andebol a partir das 17:00 de domingo, no Fórum Braga.