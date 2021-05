O aflito Boavista e o tranquilo Tondela empataram hoje a um golo, no encontro de encerramento da 31.º jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio do Bessa, no Porto.

A formação forasteira adiantou-se no marcador aos 78 minutos, pelo espanhol Mario González, que apontou o seu 14.º golo na prova, mas os 'axadrezados' ainda conseguiram resgatar um ponto, com um tento do hondurenho Alberth Elis, aos 87. Na classificação, o Tondela passou a contar 36 pontos, 'tombando' para o 10.º lugar, enquanto o Boavista tem agora 30, seguindo no 16.º posto, cujo 'prémio' é um 'play-off' com o terceiro colocado da II Liga.