O Benfica estreou-se hoje com uma goleada sobre o Arouca, por 4-0, no primeiro encontro da edição 2022/23 da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio da Luz, em Lisboa.

No segundo jogo oficial da temporada, depois da vitória sobre o Midtjylland (4-1), na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol, os 'encarnados' marcaram por Gilberto (8 minutos), Rafa (42 e 86) e Enzo Fernández (45+7), tendo jogado em vantagem numérica desde os 45+3, por expulsão de Mateus Quaresma. O campeão FC Porto começa a defender o título no sábado, na receção ao Marítimo, com o Sporting, vice-campeão, visita no domingo o Sporting de Braga, quarto na última época. Veja aqui o resumo do jogo: