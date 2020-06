“Decidi não me apresentar às próximas eleições da RFEF, recentemente convocadas. O principal motivo que me levou a tomar esta decisão é a excecional situação económica, social e sanitária que o nosso país vive e que faz com que as eleições passem para segundo plano”, justificou Casillas.

Num comunicado publicado na rede social Twitter, o antigo guarda-redes diz que este é um momento “de somar e não de dividir” e que as atenções devem estar em como ajudar jogadores, clubes e competições, algo que seria desgastado com umas eleições.

No comunicado, Casillas promete olhar para uma futura candidatura, mas reitera que este não é o momento certo.

“Não é uma porta fechada ao futuro, queria realmente um processo eleitoral justo, transparente e participativo, tentando o melhor para o futebol espanhol, mas neste momento não é essa a aposta. Espero que nas próximas eleições isso possa acontecer, comigo ou com outros candidatos”, acrescentou.