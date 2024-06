A Inglaterra, vice-campeã em título, venceu hoje a Sérvia por 1-0, em encontro da primeira jornada do Grupo C do Campeonato da Europa de futebol de 2024, disputado em Gelsenkirchen, na Alemanha.

Um golo de Jude Bellingham, aos 13 minutos, de cabeça, depois de um centro de Bukayo Saka, selou o triunfo da seleção dos ‘três leões’, que procura o seu primeiro título europeu. A formação de Gareth Southgate isolou-se na liderança do agrupamento, com três pontos, contra um de Dinamarca e Eslovénia, que empataram 1-1 em Estugarda.