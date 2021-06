A seleção inglesa, que venceu, esta terça-feira, a congénere checa graças a um golo de Raheem Sterling, terminou o Grupo D na primeira posição. Até aqui nada de estranho, uma vez que a equipa orientada por Gareth Southgate era uma das favoritas a vencer o seu grupo, a par da vice-campeã mundial Croácia. O que é estranho são as estatísticas que apuraram a seleção dos Três Leões: nunca nenhuma outra equipa venceu um grupo num Campeonato da Europa com apenas dois golos marcados.

Os últimos registos mínimos pertencial às seleções da Bélgica, Espanha, Alemanha e Itália que já tinham vencido os respetivos grupos noutras edições da prova com apenas três tentos apontados.

Esta não é, no entanto, uma daquelas estatísticas para serem celebradas, mesmo que tenha chegado para garantir a qualificação de Inglaterra em primeiro lugar. É antes um sintoma da fraca capacidade de finalização dos ingleses que em três jogos e 19 remates (dos quais apenas 5 enquadrados com a baliza) só conseguiram fazer dois golos, ambos através de Sterling.

Um dos mais fustigados por este ora azar, ora falta de capacidade de concretização tem sido Harry Kane, capitão e estrela da seleção. O ponta de lança do Tottenham continua sem fazer golos em Campeonatos da Europa. Depois de não ter conseguido atirar a bola para o fundo das redes em 2016, nesta edição da prova continua em branco.

À procura de vencer um grande torneio depois da conquista do Campeonato do Mundo de 1966, Inglaterra está já nos oitavos de final à espera dos últimos resultados do grupo F, onde está Portugal, um dos possíveis futuros adversários, uma vez que o diagrama do torneio definiu que o primeiro classificado do grupo D vai jogar com o segundo classificado do grupo F na fase seguinte.