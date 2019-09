Um golo solitário de Stefano Sensi, aos 44 minutos, garantiu os três pontos e a liderança ao Inter, que surge com novas ambições sob o comando técnico de António Conte, mas a Udinese esteve uma hora com menos um jogador, por expulsão do argentino Rodrigo De Paul, por agressão a um adversário, aos 35 minutos.

O Nápoles também confirmou o favoritismo ao vencer a Sampdoria por 2-0, no estádio San Paolo, graças a dois golos do internacional belga Dries Mertens, aos 13 e 67 minutos.

O nulo obtido pela Juventus hoje em Florença, perante a Forentina, com Cristiano Ronaldo no ‘onze’, permitiu ao Inter assumir, isolado, a liderança à terceira jornada, com nove pontos, seguido da ‘vecchia signora’, com sete, do Torino e do Nápoles, terceiro e quarto classificados, ambos com seis.

O Torino tem, no entanto, menos um jogo realizado, que cumprirá no domingo, quando receber o Lecce, penúltimo classificado, e, em caso de vitória, ‘encosta-se’ na liderança ao Inter.