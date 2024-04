No Estádio Giuseppe Meazza, os golos de Francesco Acerbi, quando decorria o minuto 18, e de Marcus Thuram (49), já no segundo tempo, revelaram-se suficientes para a equipa de Simone Inzaghi confirmar a conquista do ‘cetro’, com o internacional português Rafael Leão a assistir no lado adversário, que encurtou distâncias por Tomori (80).

Com este triunfo, os ‘nerazzurri’ passam a contabilizar 86 pontos na tabela classificativa e já não podem ser alcançado pelo eterno rival, que ocupa a segunda posição, com 69, com a Juventus a somar 64 no último lugar do pódio.

Esta conquista permitiu ao Inter isolar-se no segundo lugar no ranking de campeões, com 20 títulos, desempatando, precisamente, com rivais milaneses, que somam 19, ambos muito longe da recordista Juventus (36).