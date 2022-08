“O ala/pivô internacional russo, de 23 anos, que também era cobiçado pelo rival Benfica, chega a Alvalade depois de várias temporadas ao serviço do MFK Sinara Yekaterinburg, do seu país natal, e vai trabalhar às ordens de Nuno Dias em 2022/2023”, refere o clube.

Os ‘leões’, que têm a hegemonia no futsal português e que foram campeões europeus em 2019 e 2021, são encarados como um desafio para o qual Sokolov pretende contribuir na mesma linha de sucesso.

“Que o Sporting continue a ganhar, quer a nível nacional como internacional”. Espero provar, com o meu valor e com o meu esforço, que a decisão do Sporting de me contratar foi acertada”, disse o jogador, citado pelo clube.