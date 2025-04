Familiares e atletas do clube despediram-se hoje do antigo olheiro do Sporting Clube de Portugal, Aurélio Pereira, que morreu dia 8 de abril, aos 77 anos.

As cerimónias fúnebres aconteceram no Estádio de Alvalade, em Lisboa, esta quinta-feira.





















Aurélio Pereira, o homem teve o dom de descobrir três dos melhores jogadores portugueses de sempre, concretamente Paulo Futre, Luís Figo e Cristiano Ronaldo. Era conhecido no mundo do futebol como "Sr. Formação". A morte do antigo funcionário foi confirmada esta terça-feira pelo clube de Alvalade. "O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Aurélio da Silva Pereira, o inconfundível Senhor Formação, Sócio 3.226-0, que faleceu esta terça-feira aos 77 anos", lê-se no sítio oficial do clube na Internet. Antigo jogador dos ‘leões’, Aurélio Pereira tornou-se treinador no Futebol Benfica, antes de regressar ao Sporting, no qual criou e liderou o Departamento de Recrutamento e Formação. Ao longo da sua carreira, foi responsável pela descoberta de futebolistas como Luís Figo, Paulo Futre ou Cristiano Ronaldo. "Será para sempre recordado como um dos maiores nomes da história do futebol nacional e, acima de tudo, da história do Sporting Clube de Portugal", escreveram os 'leões'.