O suspeito passou-se por polícia e as autoridades informaram que o suposto agressor escapou após uma troca de tiros.

A representante estadual de Minnesota, Melissa Hortman, e seu marido Mark, foram mortos em casa, confirmou Tim Walz, governador de Minnesota.

Num ataque separado, o atirador feriu outro político democrata, o senador estadual John A. Hoffman e a sua mulher Yvette, que foram atingidos com vários disparos.

Ambos os políticos são membros do e Minnesota Democratic-Farmer-Labor Party.

De acordo com Tim Walz, trata‑se de “um assassinato motivado politicamente” contra figuras públicas democratas, avança o jornal norte-americano The New York Times. O suspeito, é descrito como um homem branco com colete à prova de balas e fardamento azul.

O Departamento de Segurança Pública de Minnesota e as autoridades policiais locais estão no local, no Brooklyn Park, especialmente junto ao campo de golfe de Edinburgh.

Esta onda de violência levanta questões graves sobre a segurança dos representantes públicos nos Estados Unidos e intensifica o debate sobre a polarização política e a violência como instrumento em campanhas ideológicas.

Recorde-se que os democratas criticam Trump pela sua política imigratória drástica, os ataques à educação e à imprensa, e a perceção de que viola os limites do poder Executivo com uma agenda ultra conservadora.

Numa conferência de imprensa, Waltz disse: "Todos nós, em Minnesota e em todo o país, devemos posicionar-nos contra todas as formas de violência política".

"Os responsáveis ​​por isso serão responsabilizados", acrescentou.