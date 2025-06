Melissa Hortman, antiga congressista, e o seu marido foram assassinados a tiro. O senador estadual John Hoffman e a esposa foram igualmente alvejados num ataque separado, mas sobreviveram após uma intervenção cirúrgica.

Em comunicado divulgado pela Casa Branca, o presidente afirmou ter sido informado sobre o que classificou como “um ataque terrível dirigido a legisladores estaduais” e assegurou que este tipo de violência “não será tolerado nos Estados Unidos da América”.

Donald Trump, que enfrenta críticas crescentes pelo clima de polarização política, disse ainda que o FBI e a procuradora-geral, Pam Bondi, estão a investigar o caso e que todos os responsáveis “serão processados com todo o peso da lei”.

As autoridades confirmaram que o atacante se fez passar por agente da autoridade e estava fortemente armado. Foi encontrado um manifesto no carro do suspeito que incluía uma lista com nomes de políticos, entre os quais as vítimas.

A polícia prossegue uma vasta operação de caça ao homem, envolvendo centenas de agentes na região de Minneapolis.

O governador do Minnesota, Tim Walz, classificou os acontecimentos como um “ato deliberado de violência política” e apelou à população para evitar manifestações, que entretanto foram canceladas por motivos de segurança.

O atentado ocorre num momento de grande tensão política nos EUA. No mesmo dia, Trump promoveu em Washington um raro desfile militar para assinalar os 250 anos da fundação do Exército, evento que coincidiu com mais de 2.000 protestos organizados em todo o país contra aquilo que os manifestantes chamam de “autoritarismo” presidencial.

A morte de Melissa Hortman, legisladora democrata e mãe de dois filhos, causou comoção a nível nacional. A senadora Amy Klobuchar declarou-se horrorizada com a perda da sua “grande amiga”, enaltecendo a integridade e compaixão com que serviu os cidadãos do Minnesota desde 2004.