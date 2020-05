“O período expectável para o afastamento da competição não será nunca inferior a três meses”, confirmou o FC Porto.

Na segunda-feira, o defesa central foi operado a uma rotura de ligamento, uma intervenção que, segundo o clube, decorreu “sem intercorrências”.

“Na sequência de uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, Iván Marcano já foi operado pela equipa de José Carlos Noronha. A cirurgia teve lugar na Ordem de São Francisco, no Porto, e decorreu sem intercorrências”, informou o FC Porto.