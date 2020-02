As duas equipas vão-se encontrar em Guimarães, às 17:30, após resultados positivos na ronda anterior – os vitorianos golearam o Famalicão por 7-0, e os ‘dragões’ venceram o Benfica por 3-2 -, e o técnico adiantou que os minhotos vão jogar “com a mesma intenção de sempre”, a de ganhar, frente a “um adversário de bastante valia”, caracterizado pela “intensidade”.

“Vai-se proporcionar um espetáculo de qualidade, mas acima de tudo de intensidade. O FC Porto é uma equipa muito intensa. Temos de elevar o nosso patamar e ser tão ou mais intensos do que o FC Porto. A característica do FC Porto é ter jogadores grandes, possantes, intensos”, disse, na conferência de imprensa de antevisão à partida que vai decorrer no Estádio D. Afonso Henriques.

A turma de Guimarães quer assim obter um resultado diferente do embate da primeira volta, no Estádio do Dragão, em que ficou reduzida a 10 jogadores desde o começo e perdeu por 3-0, mas, segundo Ivo Vieira, criou “oportunidades para marcar golos”, e do jogo “muito equilibrado” da meia-final da Taça da Liga, disputado em Braga, em janeiro, no qual perdeu 2-1, com “golos algo consentidos”.

Para inverter essa tendência, o Vitória precisa, no entender do seu ‘timoneiro’, de “ser mais competente nos vários momentos do jogo” e também “mais eficaz”, olhando para os vários “comportamentos do adversário” e não apenas para a sua ala direita, zona que originou os golos marcados na meia-final da Taça da Liga e ainda os três que ‘carimbaram’ a vitória sobre as ‘águias’, no sábado.