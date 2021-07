Esta vai ser a segunda presença olímpica da canoísta atualmente sem clube e Joana Vasconcelos quer lutar pelas medalhas com as melhores nas águas da baía de Tóquio. O adiamento não lhe trouxe ansiedade, mas assume que a pandemia abalou os atletas. Apurada desde o mês de maio, considera esse o momento do "tudo ou nada".

