Realizados sensivelmente uma semana antes dos Mundiais, que se vão disputar na Bélgica, os Europeus trazem apenas alguns dos grandes nomes do ciclismo a Itália, já que a maioria dos restantes se encontra a disputar a Volta ao Reino Unido.

Entre os 20 selecionados de Portugal está um grupo de seis ciclistas da elite masculina encabeçados por João Almeida (Deceuninck-QuickStep), que terá a companhia de quatro outros homens do WorldTour – Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo), Nelson Oliveira (Movistar), o campeão do mundo em 2013 Rui Costa e o seu colega na UAE Emirates Rui Oliveira -, e de um representante do pelotão nacional, Rafael Reis (Efapel).

Almeida terá no Europeu novo ponto alto de um ano em que ganhou a Volta à Polónia e foi sexto na Volta a Itália, entre outros resultados de monta, e participou nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Os seis ciclistas vão alinhar no domingo, último dos Europeus, na prova de fundo, um percurso de 179,2 quilómetros de distância, com Almeida e Reis a disputarem o ‘crono’ individual, de 22,4 quilómetros, na quinta-feira.

O jovem ‘prodígio’ Tadej Pogacar (UAE Emirates), principal nome da Eslovénia e vencedor das últimas duas Voltas a França, deverá representar a maior oposição às pretensões dos ciclistas lusos, numa lista de candidatos na qual figura também o dinamarquês Kasper Asgreen, colega de equipa de Almeida.

A lista de inscritos inclui ainda os suíços Marc Hirschi (UAE Emirates) ou Gino Mäder (Bahrain-Victorious), mas não o campeão de 2020, Giacomo Nizzolo (Qhubeka NextHash), com as esperanças da Itália a estarem concentradas em Filippo Ganna (INEOS), o principal nome para o ‘crono’.

O antigo campeão Peter Sagan (Bora-hansgrohe) volta de lesão para liderar a Eslováquia, enquanto os franceses, sem o campeão mundial Julian Alaphilippe, apostam no tridente Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Romain Bardet (DSM) e Guillaume Martin (Cofidis), e a Bélgica ‘guarda’ Wout van Aert para os Mundiais, apostando em Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep).

Citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), o selecionador destaca as várias subidas da prova de fundo antes da entrada no circuito urbano, que terá ainda um topo por onde o pelotão passará várias vezes, como criando oportunidades para afastar os ‘sprinters’.

“Desse modo, aumentaremos a probabilidade de obtenção de um bom resultado”, acrescentou.

Na corrida masculina sub-23 estarão Fábio Fernandes (Efapel), Miguel Salgueiro (LA Alumínios-LA Sport), Pedro Andrade (Hagens Berman Axeon) e Pedro Miguel Lopes (Kelly-Simoldes-UDO), com Fernandes no ‘crono’ da categoria.

A olímpica Maria Martins (Drops-Le Col) estará na prova feminina de sub-23, no dia 10, com a selecionadora, Ana Rita Vigário, citada pela FPC, a apontar a participação como uma forma de consolidar “o desenvolvimento da corredora”,

O escalão júnior é o que tem mais ciclistas lusos, com seis masculinos – António Morgado, Gonçalo Tavares e Rúben Rodrigues (Bairrada), Sérgio Saleiro (CC Barcelos-AFF-Flynx-HM Motor), Tiago Clemente (GD Lousa) e Tiago Nunes (Silva & Vinha-ADRAP-Sentir Penafiel).

A este sexteto juntam-se Beatriz Pereira (Bairrada), Mariana Líbano (Velo Performance-JS Campinense) e Sofia Gomes (Vessam-Blok-Vilanovense), na prova feminina.

O Europeu arranca, em Trento, com dois dias de contrarrelógios, quarta e quinta-feira, seguindo-se as provas de fundo dos escalões jovens e da elite feminina, na sexta-feira e no sábado, encerrando com a corrida masculina de fundo elite, no domingo.

Programa dos Europeus de ciclismo de estrada:

– Quarta-feira, 8 set:

Contrarrelógio por equipas — equipas mistas.

Contrarrelógio individual — juniores femininos.

Contrarrelógio individual — sub-23 masculinos.

– Quinta-feira, 9 set:

Contrarrelógio individual — sub-23 femininos.

Contrarrelógio individual — sub-23 masculinos.

Contrarrelógio individual — Elite feminina.

Contrarrelógio individual — Elite masculina.

– Sexta-feira, 10 set:

Prova de fundo — juniores masculinos.

Prova de fundo — juniores femininos.

– Sábado, 11 set:

Prova de fundo — sub-23 masculinos.

Prova de fundo — Elite feminina.

– Domingo, 12 set:

Prova de fundo — Elite masculina.