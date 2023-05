O ciclista português João Almeida (UAE Emirates) venceu hoje a 16.ª etapa da Volta a Itália, no alto do Monte Bondone, subindo a segundo da geral individual atrás do britânico Geraint Thomas (INEOS).

Almeida, de 24 anos, impôs-se a Thomas no final dos 203 quilómetros entre Sabbio Chiese e Monte Bondone, com os dois a cortarem a meta após 5:53.27 horas. O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) foi o terceiro, a 25 segundos.

Nas contas da geral, o português, que já liderava a juventude, subiu a segundo, a 18 segundos do britânico da INEOS, que recuperou a camisola rosa, enquanto Roglic é terceiro, a 29.