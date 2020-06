“A trabalhar no duro”, ilustraram os ‘colchoneros’ nas redes sociais, com imagens do jovem luso, que a 25 de maio sofreu uma entorse no ligamento colateral médio do joelho esquerdo de grau baixo, e que hoje fez trabalho individual com bola.

O dia de hoje assinala uma nova fase de desconfinamento para o desporto espanhol, com as equipas coletivas a poderem, finalmente, realizar treinos de conjunto, essencial para o futebol que será reatado a 11 de junho, após quase três meses de pausa.

Félix é baixa anunciada na retoma do campeonato, uma vez que vai cumprir castigo na visita ao Athletic, em 14 de junho, três dias antes da deslocação a Pamplona, para defrontar o Osasuna, onde o português já poderá regressar.

O campeão e líder FC Barcelona regressa ao ativo em Maiorca, em 13 de junho, um dia antes de o Real Madrid receber o Eibar, no seu centro de treinos, onde habitualmente compete a equipa B.