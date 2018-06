O médio nacional assumiu que a equipa está "muitos triste" com este afastamento do Mundial de Futebol, mas considera que o mais importante é olhar em frente, para lá das ironias do futebol.

EPA/FRIEDEMANN VOGEL

"Infelizmente hoje não foi possível vencer este jogo. Entrámos logo a perder. Às vezes o futebol é irónico, e os jogos em que jogamos melhor acabamos por perder", disse João Mário aos jornalistas na zona mista. O médio português lamentou a derrota num jogo em que Portugal esteve "por cima". "Acreditámos sempre, e o adversário faz três remates e dois golos, há pouco a dizer. (...) Tentámos até ao último minuto e não foi possível". Ainda que o resultado deixe os portugueses e a equipa "muito tristes", João Mário lembra que não se pode achar que tudo está perdido. Este é um grupo forte, com jovens e com um futuro risonho pela frente. "Este é o mesmo grupo que foi campeão da Europa, não se pode apagar tudo agora", disse. A seleção portuguesa de futebol foi hoje eliminada ao perder com o Uruguai por 2-1, em jogo disputado no Estádio Ficht, em Sochi, na Rússia. Portugal foi para o intervalo a perder por 1-0, graças a um golo de Edinson Cavani, aos sete minutos, mas Pepe ainda igualou para a equipa das 'quinas', aos 55 minutos. Pouco depois, aos 62, Cavani bisou na partida, com um golo que acabaria por dar o triunfo aos sul-americanos. Nos quartos de final, o Uruguai vai defrontar na sexta-feira a França, que hoje eliminou a vice-campeã mundial Argentina (4-3).