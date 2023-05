O número dois nacional, e atual 156.º jogador ATP, lutou para evitar a derrota, mas acabou afastado pelo 180.º classificado da hierarquia mundial, que se impôs com os parciais de 6-3, 5-7 e 6-4, em duas horas e 55 minutos.

De acordo com a atualização ao momento do ranking ATP, a derrota na primeira ronda do ‘challenger’ tunisino vai ‘atirar’ o vimaranense de 34 anos para fora do top-250, algo que não acontecia desde abril de 2011.

O tenista português, o único com títulos ATP de singulares no seu palmarés e aquele que melhor ranking atingiu (28.º), não ganha um encontro desde que foi afastado na segunda ronda do Estoril Open, torneio que conquistou em 2018, pelo norueguês Casper Ruud, que viria a sagrar-se campeão.