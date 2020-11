Desde 16 de setembro de 2013 que o português, de 31 anos, não se posicionava tão baixo na tabela, quando estava em 89.º, mesmo antes de um mês histórico, quando venceu o Open da Malásia em outubro, para se tornar no primeiro luso no ‘top 50' mundial.

Sousa não competiu esta semana e mantém como último resultado a desistência no torneio de Antuérpia, na última ronda de acesso ao quadro principal, devido a uma tendinite no braço direito.

Pedro Sousa, o número dois de Portugal, também cedeu uma posição, para o 111.º lugar, enquanto João Domingues subiu ao 170.º posto da hierarquia mundial

No ‘top 10', Djokovic continua encaminhado para acabar o ano como número um, com apenas uma alteração a registar, a subida do russo Daniil Medvedev a quinto, por troca com o grego Stefanos Tsitsipas.