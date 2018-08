O sorteio foi efetuado na quinta-feira, mas como a fase de qualificação só termina durante o dia de hoje, o vimaranense e número um português ainda não sabe qual dos 16 jogadores oriundos do qualifying vai defrontar.

João Sousa, 67.º do 'ranking' mundial, será o único português no quadro principal do major nova-iorquino, depois da eliminação de Gastão Elias na primeira ronda da fase prévia, e tem como melhor resultado em Flushing Meadows a terceira ronda (2013 e 2016).

Entre os favoritos, o espanhol e número um mundial, Rafael Nadal, vai iniciar a defesa do título do US Open diante do compatriota David Ferrer, antigo 'top 5' mundial, que, aos 36 anos, anunciou já o final da carreira, previsto para 2019. Se a lógica dos favoritos imperar, Nadal poderá encontrar nos quartos de final o sul-africano Kevin Anderson, numa reedição da final do US Open de 2017.

O segundo melhor jogador da hierarquia ATP, o suíço Roger Federer, vai estrear-se contra o japonês Yoshihito Nishioka, de 22 anos e 177.º ATP. Em perspetiva, não havendo surpresas entre os favoritos, Novak Djokovic poderá ser o adversário do suíço na ronda dos quartos de final, depois do recente encontro na final do Masters 1000 de Cincinnati.

O sérvio chega motivado a Nova Iorque com a conquista do Golden Masters, em Cincinnati, e o regresso aos títulos do "Grand Slam" em Wimbledon, ao passo que Roger Federer, aos 37 anos, detém cinco vitórias em Flushing Meadows.