No topo da tabela, o grego Stefanos Tsitsipas, de 20 anos, entrou no top-5, ao subir do sexto para o quinto lugar, depois de ter chegado às meias-finais do torneio de Washington.

Tsitsipas, que esta temporada venceu o Estoril Open e o torneio de Marselha e foi finalista do Masters 1000 de Madrid, é o jogador mais jovem a figurar no top-20 da lista hoje divulgada.

O japonês Kei Nishikori subiu do sétimo para o sexto posto, enquanto o alemão Alexander Zverev, que era quinto, desceu duas posições.

Entre os restantes portugueses na tabela, Pedro Sousa desceu oito lugares para o 113.º, João Domingues desceu quatro para 171.ª, Gonçalo Oliveira ocupa o 264.º posto, enquanto Frederico Silva o 277.º, ainda à frente de Gastão Elias, protagonista de uma queda de 38 lugares, para o 355.º.

Em femininos, a australiana Ashleigh Barty continua líder, à frente da japonesa Naomi Osaka e da checa Karolina Pliskova.