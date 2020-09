Sousa, 74.º classificado do ‘ranking’ mundial e nono cabeça de série do torneio de qualificação, perdeu de forma categórica, pelos parciais de 6-3 e 6-0, frente ao 49.º colocado da hierarquia da ATP e primeiro favorito do ‘qualifying’ da prova italiana, em terra batida.

O tenista vimaranense, de 31 anos, até entrou no encontro de forma promissora, quebrando o serviço de Sandgren, mas, depois disso, não apenas foi incapaz de o repetir, como venceu apenas dois dos sete jogos de serviço, cedendo após uma hora e 11 minutos de confronto.