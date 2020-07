Consumado o triunfo, João Sousa vai defrontar na final Frederico Silva, segundo cabeça de série, que eliminou Duarte Vale, em dois ‘sets’, por 6-3 e 6-4, em uma hora e 53 minutos.

Na competição feminina, Francisca Jorge foi a primeira a garantir a presença na final, ao somar a 11ª vitória consecutiva, desta feita diante de Maria Inês Fonte, em duas partidas, pelos parciais de 6-2 e 6-2, em uma hora e 15 minutos.

“Joguei bem. No segundo ‘set’ baixei um bocadinho a concentração, se calhar dei como garantida a vitória demasiado cedo e não devia, mas depois acabei por manter a calma e voltar ao ritmo que estava a conseguir impor e acabei por ser superior”, admitiu a número um portuguesa e tricampeã nacional.

Após os títulos conquistados no Oeiras Open e no primeiro torneio do Circuito Sénior da FPT, Francisca Jorge vai voltar a medir forças com a algarvia Inês Murta, finalista vencida em Loulé, que ultrapassou Ana Filipa Santos nas meias-finais, por duplo 6-2.