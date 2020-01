O tenista português João Sousa entrou em 2020 com a subida de um lugar no 'ranking' ATP, no qual é 59.º classificado, numa tabela em que Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer mantêm as primeiras posições.

Num ano que começou com a nova competição, a ATP Cup, em três cidades australianas, e o torneio de Auckland, em femininos, a classificação mundial masculina teve apenas duas mudanças no 'top 10′, uma troca entre Gael Monfils e Roberto Bautista Agut. O tenista francês Monfils subiu ao nono lugar, enquanto Bautista Agut caiu para a 10.ª posição, com os mesmos 2.335 pontos do belga David Goffin, 11.º classificado. Ainda em relação aos portugueses, Pedro Sousa subiu uma posição e é 139.º, João Domingues progrediu duas e está no 171.º posto, e Frederico Silva teve o melhor registo, com uma subida de cinco lugares, até ao 197.º. Gonçalo Oliveira está mais longe e situa-se no 271.º lugar, depois de subir uma posição. Em femininos, o grande destaque é a entrada da romena Simona Halep, campeã em Wimbledon no último ano e em Roland Garros em 2019, no 'top 3′, com a tenista a trocar de posição com a japonesa Naomi Osaka, que caiu para o quarto posto. Halep, que já foi líder do 'ranking' feminino, é terceira, atrás da australiana Ashleigh Barty e da checa Karolina Pliskova, primeira e segunda, respetivamente. Em masculinos, esta semana prossegue a ATP Cup e disputa-se no circuito principal o torneio de Doha, enquanto que em femininos decorrem os torneios de Auckland, Brisbane e Shenzhen.