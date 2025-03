“Num ano em que o SJPF está representado na direção mundial da FIFPro [Federação Internacional de Associações de Futebolistas Profissionais] e acolhemos em Portugal o congresso mundial que assinala os 60 anos desta organização, que dá voz a mais de 65 mil jogadoras e jogadores em todo o mundo, é com enorme orgulho que recebo este voto de confiança para continuar a servir e defender com o mesmo rigor e independência a classe dos futebolistas em Portugal”, reconheceu Joaquim Evangelista, citado pelo SJPF.

O reeleito presidente, cuja votação não foi detalhada pela estrutura sindical, agradeceu à sua equipa pela “lealdade e espírito de missão” numa “instituição reconhecida nacional e internacionalmente, com capacidade para uma intervenção multidisciplinar na vida dos jogadores e atitude proativa no relacionamento com as restantes instituições do futebol”.

“Temos obra realizada, que impactará não apenas as gerações atuais, como as futuras, e vários projetos socialmente relevantes em marcha. Sabemos bem dos desafios que se colocam no próximo quadriénio, com uma indústria do futebol em rápida transformação. A estabilidade das relações laborais dos futebolistas, a proteção da sua saúde e bem-estar, a formação integral e transição de carreira, sem esquecer as importantes conquistas que faltam no futebol feminino, continuarão no centro das nossas preocupações”, prosseguiu.

Joaquim Evangelista, de 58 anos, já comanda o SJPF desde maio de 2004, quando foi cooptado para render António Carraça, de saída para a estrutura diretiva do Benfica.

O nono líder da história da estrutura sindical vai ter como vice-presidente o ex-futebolista Anselmo, com o guarda-redes internacional luso Rui Patrício, dos italianos da Atalanta, a ser um dos vogais da direção, na qual seguem os já retirados José Carlos e Carla Couto.

João Nogueira da Rocha também fará um sexto mandato na Mesa da Assembleia Geral, ao lado dos secretários Cláudio Ramos, guarda-redes do FC Porto, e Rúben Fernandes, defesa central e capitão do Gil Vicente e jogador no ativo na I Liga com mais jogos (316).

João Paulo presidirá ao Conselho Fiscal, ladeado pelos vogais João Mário, campeão da Europa pela seleção lusa em 2016 e atual médio dos turcos do Besiktas, e Gilberto Silva.