De acordo com o El Pais, a casa do avançado do Barcelona foi assaltada por quatro encapuzados armados com armas de fogo.

Os assaltantes entraram pelo jardim da residência de Castelldefels, um bairro em Barcelona, e agrediram o jogador com barras de ferro tendo ameaçado o casal com armas de fogo, para que abrissem o cofre de onde terão levado joias, relatou a polícia ao jornal.

Os assaltantes fugiram num Audi A3 branco. O roubo terá ocorrido há 1h00 da manhã. A mulher de Aubameyang foi quem chamou a polícia que está agora a investigar o caso.

Segundo o El Pais, tem acontecido assaltos à casa de jogadores de futebol quando estes estão ausentes. O último caso conhecido, em Barcelona, deu-se em abril de 2018, à casa de Jordi Alba.